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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области выросло производство животноводческой продукции

В Рязанской области выросло производство животноводческой продукции

В хозяйствах получили 470 тыс. тонн молока, что на 5,4% больше, чем годом ранее, 100 тыс. тонн мяса с ростом на 7,2% и 1 млрд 45 млн куриных яиц, прибавка составила 5,3%.

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