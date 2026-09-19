В Рязанской области выросло производство животноводческой продукции

В хозяйствах получили 470 тыс. тонн молока, что на 5,4% больше, чем годом ранее, 100 тыс. тонн мяса с ростом на 7,2% и 1 млрд 45 млн куриных яиц, прибавка составила 5,3%.
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