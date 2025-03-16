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«Уиткоффу оставалось только уехать»: Хазин раскрыл, как Путин поставил на место посланника Трампа

«Уиткоффу оставалось только уехать»: Хазин раскрыл, как Путин поставил на место посланника Трампа

Владимир Путин поговорил в Москве со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча сопровождалась рядом очень показательных обстоятельств, заявил экономист Михаил Хазин.

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Комментарии
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bianka Белая
Батька, как все представители его племени, любит чужими руками жар загребать. Сначала давайте съедим &quot; общее &quot;, а потом каждый своё 😳
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12 час.
Семен Демин
Уиткофф не президент США. А батька президент. С чего Путин должен был прерывать беседу с Лукашенко ради представителя США.  Не тот уровень.
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7 час.
ИА
Ирина Александровна
прекрасная мысль
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7 час.
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