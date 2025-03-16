«Уиткоффу оставалось только уехать»: Хазин раскрыл, как Путин поставил на место посланника Трампа

Батька, как все представители его племени, любит чужими руками жар загребать. Сначала давайте съедим " общее ", а потом каждый своё 😳

Семен Демин

Уиткофф не президент США. А батька президент. С чего Путин должен был прерывать беседу с Лукашенко ради представителя США. Не тот уровень.