«Уиткоффу оставалось только уехать»: Хазин раскрыл, как Путин поставил на место посланника Трампа

Владимир Путин поговорил в Москве со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча сопровождалась рядом очень показательных обстоятельств, заявил экономист Михаил Хазин.
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