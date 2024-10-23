В Госдуме запросили позицию Минпросвещения по квадробингу

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая направила письмо главе Министерства просвещения Сергею Кравцову, попросив проинформировать ее о позиции ведомства по мерам противодействия субкультуре квадробинга.
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