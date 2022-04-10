Глава ХДС: внезапное газовое эмбарго повлияет на «экономическую силу» ФРГ

Германия может утратить возможность оказания помощи Украине, если экономика европейской страны пострадает от внезапной остановки поставок российского газа, заявил генсек Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в оппозицию ФРГ, Марио Чая.
Германия может утратить возможность оказания помощи Украине, если экономика европейской страны пострадает от внезапной остановки поставок российского газа, заявил генсек Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в оппозицию ФРГ, Марио Чая.
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