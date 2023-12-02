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Немецкая журналистка обратилась к Лаврову на русском языке. Как он отреагировал?

Журналистка немецкого издания Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову на русском языке во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Северной Македонии.

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