Глава турагентства Ахвердиева: за границу безопаснее брать наличные деньги

Мошенники за границей придумали новую схему обмана россиян, у которых закончились наличные деньги. В мессенджерах злоумышленники предлагают иностранную валюту в обмен на переводы с российских карт, которые не работают за границей, а потом пропадают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии