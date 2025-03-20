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Глава турагентства Ахвердиева: за границу безопаснее брать наличные деньги

Глава турагентства Ахвердиева: за границу безопаснее брать наличные деньги

Мошенники за границей придумали новую схему обмана россиян, у которых закончились наличные деньги. В мессенджерах злоумышленники предлагают иностранную валюту в обмен на переводы с российских карт, которые не работают за границей, а потом пропадают.

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