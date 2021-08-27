Ближе к 40 я поняла, что мужчину надо выбирать попроще

Позитив для оптимистовПолитикаБлиже к 40 я поняла, что мужчину надо выбирать попроще Мне нравились исключительно сложносочиненные мужчины. Очень умные, но с особенным характером, трудным.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyЦентральные кафкианские темы — это абсурд, богооставленность, отчуждение, одиночество, власть, искусство. В Кафкианском творчестве только безысходность, одиночество и абсурд. Писатель в каждом своём произведении выражает не только свое объективное бессилие, но и роковую невозможность противоборствовать злу и расчеловечиванию. ))))) что будет с тёткой связвшейся с мужичком любителем подначитаться Кафку особенно на ночь?)))ха-ха-ха. хватать нужно мужика любителя литературных произведенийС. Я. МАршака, но такого, который остановился на кижечке"Веселая азбука про все на свете".Это Произведение поможет мужчине выучить буквы алфавита. Простой слог и рифма способствуют лучшему запоминанию и усвоению азбуки. Стихотворение расширяет кругозор мужа, рассказывает о животных, птицах, растениях, насекомых, природных явлениях, людях и их занятиях и многом другом. Книга подходит и для первого самостоятельного чтения любого примата бесхвостого имени мужик "тупой обыкновенный"...NatalyТы посмотри, кто сейчас в театр ходит, на выставки... Одни же бабы... – с досадой говорила Катерина из фильма «Москва слезам не верит». Прошло сорок лет, но половой состав в театрах и на выставках не слишком изменился. В уютных кофейнях, на танцах, в кино и даже просто на улице тоже в основном женщины. Кто-то видит в этом гендерную катастрофу во всей красе, кто-то считает, что это яркое свидетельство скрытого матриархата. Куда же на самом деле деваются мужчины? Такими темпами мы их скоро в красную книгу будем записывать. - Мужчины не появляются на улицах по вечерам потому, что им некогда. Они охраняют наш покой Несложно выяснить, что в одной только игре World of Tanks 19,4 млн. активных игроков. Средний возраст в российском сегменте составляет 35 лет. Причем многие играют пять, семь, десять лет. Статистика показывает около 500 тысяч игроков единовременно. Значит, за вечер в игре пропадает несколько миллионов молодых и активных защитников отечества. Это не очень хорошо сказывается на демографии, зато благодаря ним мы можем спать спокойно. Враг не пройдет. - Мужчины не сидят в кофейнях потому, что сидят в других местах Не стоит забывать о том, что более 90% заключенных в России – это мужчины. Это еще около 400 тысяч человек, которые могли бы наслаждаться смузи из огурца где-нибудь на летней веранде. Наверное. Однако, дорогие девушки, не стоит переживать. Вы всегда можете насладиться общением с этими мужчинами в интернете и на сайтах знакомств. - Мужчины заходят в общепит чаще (на 10%), но их там никто не видит Вероятно, это обстоятельство связано с тем, что мужчины там не сидят, а едят. Причем, судя по среднему чеку в 263 рубля, что-то не слишком гламурное: гороховый суп, пельмени. Посещение баров и ресторанов воспринимается либо как дань традиции, либо как дорогой вид охоты с непредсказуемым результатом. Дамы же воспринимают посещение кофеен скорее как культурную программу и развлечение. Так что если вам зачем-то нужен мужчина, только что до отвала наевшийся пельменей и горохового супа, пойдите днем в недорогую пельменную. Скорее всего, он там. - Мужчины очень любят сериалы. Но обвиняют в этом женщин-пенсионерок Недавно ознакомилась с цифрами статистики по отечественному любителю сериалов, и была весьма удивлена. Оказывается, мужчин и женщин тут равное количество. А средний возраст смотрящего – 31-35 лет. Пока пенсионерки гуляют по улицам, танцуют в парках и посещают бассейн, молодежь проживает удивительные приключения, любовные драмы и путешествия. На экране монитора, конечно, но к черту подробности. - Мужчины в принципе часто воспринимают выходы в свет как неудобное обстоятельство при завоевании женщины А если женщина завоевана, зачем ходить далеко? В доме итак масса мест, которые можно посетить. Например, туалет или холодильник. Возможно, это покажется кому-то циничным, но я замечала, что некоторые мужчины для того и заводят именно постоянную женщину, чтобы найти наконец уютную, тихую, и главное бесплатную гавань, в которой их не будут тормошить. Если же нужно ежедневно совершать подвиги, вроде покупки медовика на двоих, тогда проще с разными гулять!У мужчин бывают мужские хобби вдали от людских глаз. Впрочем, чтобы картина не складывалась совсем уж грустная, отметим, что заповедники с высокой концентрацией неглупых, активных мужчин все-таки существуют, без шуток. Это различные спортивные мероприятия, туризм, турниры по шахматам. Но сказать я хотела не о том. Женщин больше на улицах не потому, что мужчин они поймали и съели (хотя на определенном этапе женщин действительно становится больше). А еще и потому, что активная жизненная позиция за пределами интернета у нас все еще не слишком частое явление, увы.Nataly«Я живу с альфонсом» и мне это нравится))))) Практически каждый учебник по женской мотивации предупреждает о том, что встречаться с мужчинами, которые зарабатывают мало или в принципе не работают — табу, грех и ни в коем случае не стоит. Правда любовь не всегда сопоставима размеру кошелька.********истории женщин, которые поменялись местами с мужчинами, выбрав роль добытчика, и при этом чувствуют себя совершенно счастливыми:-№ 1. Марина, 27 лет, мастер маникюра Мой муж Антон — художник: натура творческая, порывистая и очень ранимая. Заставлять его работать на нормальной «человеческой» работе никогда даже и не хотела. Какая работа, если он рожден, чтобы творить?! У меня, к сожалению, талантов особо нет, а я с детства мечтала что-нибудь эдакое уметь. Поэтому когда мы познакомились, я поняла — буду музой, лишь бы прикоснуться к прекрасному. Он меня, кстати, все время так и называет! С деньгами проблем нет — у меня свой маникюрный кабинет, база клиентов приличная. Ну и что, что я за все плачу, он мои портреты пишет! № 2. Олеся, 37, web-дизайнер Мой муж работал в автосервисе, пока все не прикрыли. Хотя как работал, батрачил натуральным образом. Днями там пропадал, уставал ужасно, а выхлоп — нулевой. Денег едва на оплату коммуналки хватало. После рождения первого ребенка я решила открыть свои курсы, чтобы помимо работы еще денежки капали. Но когда узнала, что беременна вторым, чуть не пошла на аборт, потому что работу бросить не могла, да и не хотела. Он мне сам тогда предложил, мол давай я дома буду сидеть, а ты работай в свое удовольствие. У нас дом частный, чем заняться всегда есть, плюс дети — мне бы не разорваться было. А у него как-то все получается. Соседи шепчутся — превратила мужика здорового в домохозяина, а мне плевать — я его всегда любить буду. №3. Карина, 42 года, бизнесвумен Искать постоянного мужчину и очередного будущего мужа у меня нет ни времени, ни желания — я работаю 24/7, у меня свой бизнес, нужно постоянно быть во всеоружии. Тем более я еще лет в 16 поняла, что семья — это не для меня. Стоять у плиты, заниматься детьми и быть хранительницей очага замечательная перспектива, конечно, но меня не особо привлекает. могу позволить себе платить за молодых кавалеров могу позволить себе платить за молодых кавалеров Но и лишать себя женских радостей я не намерена — поэтому всегда выбираю кавалеров помоложе — в них столько энергии и желания! Я могу позволить себе дарить им дорогие подарки, водить по ресторанам, обожаю, когда они смотрят на меня полными щенячьего восторга и благодарности глазами. Вот только однообразие мне очень быстро надоедает, поэтому встречаюсь с каждым не дольше 3 месяцев. Недостатка в ухажерах нет — на место одного бедного студента почти сразу же приходит другой. Женщина, зарабатывающая больше и содержащая мужчину — это не проблема и не новость. Еще в Советском Союзе была массу примеров, когда жена получала больше мужа, распределяла бюджет и была главой семьи, потому что многие мужчины еще и пили. Отношения в таких союзах ничем не отличаются от патриархальных — здесь главное, как люди смогли договориться. Кто бы сколько не зарабатывал, всегда есть ситуации, когда что-то кого-то не устраивает, просто надо уметь их вовремя рассмотреть и найти компромисс. Есть много семей, в которых женщины зарабатывают, а мужчины сидят дома с детьми и хлопочут по хозяйству, и никто не чувствует себя униженным — это счастливая ячейка общества, ведь каждый делает то, что он может. Здесь речь больше про отношения — если люди договорились жить так и им удобно, то это прекрасно. Не стоит также забывать о том, что в современном мире как для женщины, так и для мужчины, важно состояться как личность. Поэтому многие барышни строят карьеру, добиваясь определенных высот и соответствующего уровня достатка.NatalyАлёша сидел в туалете и размышлял. «Кто я? — думал Алёша.- Какова моя миссия в этом мире? Почему надо мной потолок туалета, а не небо Аустерлица? И знает ли про моё существование великий отшельник Рамана Махарши?»Эти мысли заняли у него минут десять, а потом он протянул руку и взял с полочки сборник эссе Имре Кертеса. В текстах этого автора, которого Алёша считал гением наряду с собой и с Махарши, есть ответы на все вопросы бытия, и Алёша часто прибегал к его помощи, находясь в туалете. Он открыл книгу наугад и уже почти погрузился в увлекательнейшее чтиво, как в туалете погас свет. — Ты чего там затих? — раздался голос жены. — Вылазь давай, я сейчас описаюсь! «Я вечный странник, я чужой в любом обществе… — вздохнул Алёша. — Странно, что границы пролегают не только между этносами, но и между самыми близкими людьми…» — Ну свет-то хоть зажги! — ответил он жене. — А чего ты там в темноте потерять боишься? — хохотнула жена. — У тебя и при свете ничего не найдёшь. Но свет включила. Алёша аккуратно поставил любимого Кертеса обратно на полочку, между Бродским и рулоном туалетной бумаги, вышел из туалета и грустно посмотрел на холодильник. — У нас кураги нет? В это время суток я люблю есть курагу… — спросил он у туалетной двери, и та приглушённым голосом жены ответила: — Иди и купи. А если ты нищий, жри что дают. Что дают жрать нищим в этом доме, Алёша знал и без заглядывания в холодильник, но вчерашних постных щей ему не хотелось. Ему хотелось размышлять под курагу, а не под щи, ведь под курагу в голову Алёши обычно и приходили самые смелые, самые острые, а порой и самые парадоксальные мысли, которыми он гордился. А какие мысли могут прийти после вчерашних, да ещё постных, щей? Только вчерашние постные мысли… Алёша вздохнул, прошёл на балкон, сел в любимое старое кресло, посмотрел на облака и страшным усилием воли заставил себя забыть о кураге. Это ему удалось, и он начал свои размышления. «Как странно… Вот это облако похоже на плывущего кенгуру, а это — на птицу, поющую на оливах Древней Греции… Почему так? Почему облака не одинаковые? Только сама природа знает ответ…» Тут Алёша отвлёкся на жену, которая прошла на кухню, открыла холодильник и достала что-то наверняка вкусное. Проглотив слюну, Алёша совершил ещё одно усилие над собой и никуда не пошёл, а продолжил размышлять. «Ведь как в природе всё мудро устроено! Вот, например, дырочки на коже зайчика расположены там, где у зайчика ротик, глазки и попка. А ведь ошибись природа даже на сантиметр и зайчик бы умер или от голода, или от слепоты, или от…» Тут на балкон вышла жена и протянула Алёше какую-то бумажку. — Завтра понедельник. Вот телефон, звонишь и идёшь устраиваться. Будешь торговать инструментом. Дрели, молотки, отвёртки, ты же якобы мужчина. Понял? Алёша, сбитый с интересной мысли о дырочках на зайчиках, молчал. — Так понял или не понял? Семь лет альфонсом живёшь, всё, надоело. Завтра звонишь, при мне. Курагу с зарплаты себе купишь, в кафе меня отведёшь… Алёша встал. — Я? Я буду торговать отвёртками? Я, в чьих деяниях — Достоевский, а в помыслах — Куприн? И торговать молотками? — В твоих помыслах — пожрать на халяву, а деяний и нет никаких. Лень — твоё главное деяние. Не позвонишь — собирай манатки и выкатывайся к маме, пусть она тебя кормит. Её воспитание, в сорок лет мужик ничего не может… — При чём тут воспитание? — Алёша был на грани истерики. — Да, я увлёкся расшифровкой эпитафий на древних надгробиях… Но как ты не понимаешь — древние эпитафии помогают людям познать величие прошлого! Пусть это пока не приносит больших денег, но торговать молотками на рынке… Ведь я принадлежу истории! Если бы жена Моцарта сказала ему идти работать, он бы не написал свои....Комментировать
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