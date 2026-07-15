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Кардиохирурги Сеченовки провели уникальные операции по спасению пациентов с «разрывом сердца»

Кардиохирурги Сеченовки провели уникальные операции по спасению пациентов с «разрывом сердца»

В Сеченовском университете сообщили о проведении уникальных операций на сердце. В центре кардиоангиологии прооперировали двух пациентов, чьи шансы на выживание изначально оценивались как крайне низкие, сообщает Life.

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