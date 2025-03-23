Драйверы для GeForce RTX 50-й серии создали проблемы владельцам старых видеокарт, и Nvidia на это наплеватьПользователи видеокарт Nvidia GeForce RTX 40-й и RTX 30-й серий столкнулись с серьёзными проблемами после выхода драйверов версии R570 и новее.