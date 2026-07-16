В Республике Крым оперативниками пресечен сбыт немаркированного табака и попытка дачи взятки правоохранителям

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю совместно с оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Феодосийский» пресечена противоправная деятельность 43-летнего местного индивидуального предпринимателя.
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