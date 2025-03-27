Китай, Индия и еще восемь стран: международное детское сообщество объединяется вокруг России

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Заместитель председателя правления «Движения первых» Марат Закиров подвел итоги работы рабочей группы Международной ассоциации детских организаций (МАДО), функционирующей в рамках IV съезда «Движения первых».
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