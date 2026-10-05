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Царьград

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Житель Самары получил 23 года за диверсию на НПЗ по заданию ГУР

Житель Самары получил 23 года за диверсию на НПЗ по заданию ГУР

Центральный окружной военный суд приговорил 45-летнего жителя Самары к 23 годам лишения свободы за изготовление и подрыв самодельного взрывного устройства на нефтеперерабатывающем предприятии региона в июле 2023 года.

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