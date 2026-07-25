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На выставке дронов под Киевом денацифицирован укро-специалист по ИИ

На выставке дронов под Киевом денацифицирован укро-специалист по ИИ

Еще одним денацифицированным в результате ракетного удара по выставке военных дронов под Киевом стал Александр Гордиенко, преподаватель факультета компьютерно-информационных технологий МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом).

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