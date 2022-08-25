В Орловской области руководство УМВД и председатель Общественного совета при ведомстве навестили семьи, приехавшие из Донецкой и Луганской народных республик

Врио начальника Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Наталья Савосина вместе с председателем Общественного совета при УМВД, руководителем ОНФ в Орловской области Владимиром Филоновым встретились с семьями, вынужденно переехавшими в Орел из Донецкой и Луганской народных республик.