В Орловской области руководство УМВД и председатель Общественного совета при ведомстве навестили семьи, приехавшие из Донецкой и Луганской народных республик

Врио начальника Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Наталья Савосина вместе с председателем Общественного совета при УМВД, руководителем ОНФ в Орловской области Владимиром Филоновым встретились с семьями, вынужденно переехавшими в Орел из Донецкой и Луганской народных республик.
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