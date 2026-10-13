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Царьград

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Нижегородский бизнес получит 100% вычет на венчурные инвестиции

Нижегородский бизнес получит 100% вычет на венчурные инвестиции

Законодательное собрание Нижегородской области рассмотрит законопроект о введении для венчурных инвесторов вычета по налогу на прибыль в размере 100% от суммы вложений в инвесттоварищества и закрытые ПИФы.

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