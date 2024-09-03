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Кержаков о решении уйти из «Кайрата»: «Хотел продолжать работать, мы добились серьезного прогресса. Но есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными»

«Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь.

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