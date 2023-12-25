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Сгорбилась и скукожилась: Орбакайте в траурном виде резко постарела

Сгорбилась и скукожилась: Орбакайте в траурном виде резко постарела

Певица примерила не очень удачный образ. Ксения Орбакайте СоцсетиКристина Орбакайте, так внезапно нагрянувшая в Россию после семимесячного отсутствия, пока, судя по всему, не собирается возвращаться в США.

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