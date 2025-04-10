Терапевт раскрыла страшные последствия игнорирования диабета

Терапевт Дельманова: отказ лечить диабет чреват гангреной и поражением мозгаНесвоевременная диагностика и отказ от лечения сахарного диабета чреваты гангреной и поражением мозга, рассказала news терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Сабина Дельманова.
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