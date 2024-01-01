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Хочешь, чтобы елка горела - крути педали. Как в Европе экономили на Новом годе

Хочешь, чтобы елка горела - крути педали. Как в Европе экономили на Новом годе

И Шольц, и Макрон - главы вроде как ведущих стран Европы - в своих новогодних выступлениях не преминули заявить примерно следующее, -"это все из-за него, из-за Путина, из-за всего того, что делает Россия".

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Свое ДЕРЬМО пахнет, вот только почему Франция и Германия в ДЕРЬМЕ живет, а простите ЭТО и есть цветущий сад у алкаша Барреля???!!! ХИ-ХИ, ну не ДЕБИЛЫ???!
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13 час.
Наталья Львовна
Кин-дза-дза одним словом!
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Владислав Владислав
Гейропа свихнулась ...
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