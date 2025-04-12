Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль завершил захват оси «Мораг» и окружение города Рафах

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апреля. /ТАСС/. Израильские армейские подразделения полностью захватили так называемую ось «Мораг», пересекающую сектор Газа с востока на запад в его южной части между городами Рафах и Хан-Юнис.

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