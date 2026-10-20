С 20 по 30 ноября в Тамбове будет проходить ежегодный театральный фестиваль "Виват, Театр!" (12+). В этом году на него съедутся 20 коллективов из разных регионов России.
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