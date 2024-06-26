В Японии создали робота с лицом из человеческой кожи

В Токийском университете создали роботизированное лицо из клеток человеческой кожи, которая была выращена на коллагеновом каркасе и помещена на смоляную основу, а затем закреплена на искусственном скелете, пишет журнал Cell Reports Physical Science.
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