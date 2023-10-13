В НИУ ВШЭ разработают приложение для определения уровня стресса

Грант выделен Фондом содействия инновациям (Фонд Бортника). Команда студентов из нижегородского кампуса НИУ ВШЭ и Приволжского исследовательского медицинского университета разрабатывает приложение для определения уровня стресса под названием StressTouch.
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