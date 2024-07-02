Лучники из Дагестана завоевали медали на Кубке России и чемпионате Европы по боксу

Лучники из Дагестана выиграли Кубок России, проходивший в городе Алексин Тульской области. Казима Омарова и Барият Мирзаалиева стали серебряными призерами в личном зачете, а Магомед Магомедов и Ибрагим Магомедбеков - командными призерами.
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