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В Сирии раскрыли действия ВСУ по подготовке местных террористов для войны с Россией

В Сирии раскрыли действия ВСУ по подготовке местных террористов для войны с Россией

Представители Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со специалистами из США обучают террористов группировки Хайят Тахрир аш-Шам (признана террористической и запрещена на территории РФ) производству и использованию беспилотных систем для ведения войны против РФ.

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