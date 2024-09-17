В Сирии раскрыли действия ВСУ по подготовке местных террористов для войны с Россией

Представители Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со специалистами из США обучают террористов группировки Хайят Тахрир аш-Шам (признана террористической и запрещена на территории РФ) производству и использованию беспилотных систем для ведения войны против РФ.
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