В Сирии раскрыли действия ВСУ по подготовке местных террористов для войны с Россией

Представители Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со специалистами из США обучают террористов группировки Хайят Тахрир аш-Шам (признана террористической и запрещена на территории РФ) производству и использованию беспилотных систем для ведения войны против РФ.