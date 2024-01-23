США атаковали три объекта проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке

Военнослужащие США нанесли удары по трем объектам проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Как сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, это было сделано по распоряжению американского лидера Джо Байдена в ответ на серию нападений со стороны шиитских ополченцев.
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