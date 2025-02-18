Сенатор РФ рассказал, почему Евросоюз оказался на обочине мировой политики

Шанс на участие в установлении мира на Украине упустили европейские лидеры, сделав ставку на безнадежную войну, заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков 18 февраля в своем Telegram-канале.
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