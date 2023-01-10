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«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в новейшей истории, свидетельствуют данные ЕАИС. Таким образом всего за десять дней проката он преодолел планку комедии «Холоп», которая собрала 3 млрд 82 млн рублей за месяц показов в кинотеатрах.

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