Новый Нострадамус назвал сроки войны пяти стран осенью 2026 года Юлия ЧелкановаБританский предсказатель Крейг Гамильтон-Паркер, известный как «Пророк Апокалипсиса», обнародовал тревожный прогноз на осень 2026 года.
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