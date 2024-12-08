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Царьград

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Ozon: сбежавших со склада в Подмосковье мигрантов нанял подрядчик

Ozon: сбежавших со склада в Подмосковье мигрантов нанял подрядчик

В Ozon прокомментировали массовое бегство иностранных сотрудников от проверки ФМС.Представители Ozon прокомментировали инцидент с мигрантами, которые во время проверки Федеральной миграционной службы (ФМС) сбежали со склада в подмосковном Обухове через забор.

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