Ozon: сбежавших со склада в Подмосковье мигрантов нанял подрядчик

В Ozon прокомментировали массовое бегство иностранных сотрудников от проверки ФМС.Представители Ozon прокомментировали инцидент с мигрантами, которые во время проверки Федеральной миграционной службы (ФМС) сбежали со склада в подмосковном Обухове через забор.
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