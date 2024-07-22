Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    в своё время военчинухи оформляли себя участниками Афганской войны -воинами интернационалистами- получая льготы.«Новость о том, ч...
  • Владимир Алтайцев
    Жалко, что палкой  по  башке не прилетело  Затулину, Хуснуллину, Володину, Матвиенко. Может, раньше  бы  зашевелились."Переквалифициров...
  • Наталья Волкова
    Что-то я сомневаюсь в том, что кто то кого то выселил куда то. Да у нас такое сплошь и рядом, и что то не уезжают на ...В Барнауле мигран...

ОТКУДА У ПРИЕЗЖИХ УГОЛОВНИКОВ РУССКИЕ ПАСПОРТА

ОТКУДА У ПРИЕЗЖИХ УГОЛОВНИКОВ РУССКИЕ ПАСПОРТА

Резонансное нападение азиатской шпаны в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева вряд ли станет "красной линией" в решении мигрантского вопроса в России, поскольку этот политик целенаправленно занимается им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх