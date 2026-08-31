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Воронежские новости

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Планерка в мэрии Воронежа затронула готовность к отопительному сезону и фестиваль «Город – сад»

Планерка в мэрии Воронежа затронула готовность к отопительному сезону и фестиваль «Город – сад»

На планерке в мэрии Воронежа обсудили три ключевых вопроса: готовность коммунальной инфраструктуры к зиме, проведение фестиваля «Город – сад» и участие преподавателей ОБЖ в профильных соревнованиях.

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