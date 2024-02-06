Россияне назвали самые крупные траты на подростков

«СберНПФ» совместно с образовательной компанией MAXIMUM Education попросили 1,5 тыс. родителей учеников школ с 5-го по 11-й класс по всей России привести структуру своих расходов на детей, а также рассказать о подходе к выдаче карманных денег и обучению подростков финансовой грамотности.