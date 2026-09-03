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5G-модем размером с флешку и роутер в форме колонки — представлены сетевые новинки Acer

5G-модем размером с флешку и роутер в форме колонки — представлены сетевые новинки Acer

Connect D5P 5G поддерживает физическую SIM-карту, eSIM и vSIM Компания Acer представила два сетевых устройства — мобильную сетевую карту Connect D5P 5G и маршрутизатор Connect X6ES 5G CPE.

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