5G-модем размером с флешку и роутер в форме колонки — представлены сетевые новинки Acer

Connect D5P 5G поддерживает физическую SIM-карту, eSIM и vSIM Компания Acer представила два сетевых устройства — мобильную сетевую карту Connect D5P 5G и маршрутизатор Connect X6ES 5G CPE.
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