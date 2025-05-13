#Сводка на утро 13 мая 2025 года В Брянской области враг продолжает обстрелы приграничья. Также противник дистанционно минирует дороги.
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#Сводка на утро 13 мая 2025 года В Брянской области враг продолжает обстрелы приграничья. Также противник дистанционно минирует дороги.
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