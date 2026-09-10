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Сербия: борьба за власть, а не выбор курса – эксперт

Сербия: борьба за власть, а не выбор курса – эксперт

Директор Центра балканских исследований СПбГУ Евгений Колосков в программе «Мнение» на News Front новость о том, что президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске парламента страны, который там называется Скупщина.

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