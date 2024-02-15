Депутат Вячеслав Василенко встретился со студентами миллеровского филиала РГЭУ (РИНХ)

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко встретился со студентами филиала Ростовского государственного экономического университета – будущими экономистами, юристами, финансистами и менеджерами.
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