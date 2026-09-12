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От «Дня Победы» до деревенского затвора: судьба первой жены Льва Лещенко Аллы Абдаловой

От «Дня Победы» до деревенского затвора: судьба первой жены Льва Лещенко Аллы Абдаловой

Сегодня союз Льва Лещенко и Ирины Багудиной воспринимается как нечто незыблемое — пара вместе уже больше сорока лет.

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