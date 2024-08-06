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Царьград

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В Новороссийске таксист избил мужчину за то, что тот вступился за своих детей

В Новороссийске таксист избил мужчину за то, что тот вступился за своих детей

Местный житель получил несколько телесных повреждений.В одном из ЖК Новороссийска таксисит решил объехать ремонт дороги через дворы.

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