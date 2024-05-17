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Хочет отнять детей? Прилучный запугал Муцениеце встречным иском об опеке

Хочет отнять детей? Прилучный запугал Муцениеце встречным иском об опеке

Скандал между бывшими возлюбленными — Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным — не утихает. Актриса хочет добиться от экс-супруга алиментов на их общих детей, и суд даже встал на ее сторону после нескольких заседаний.

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