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Тульские новости

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Тульский АКМ уступил воронежскому «Бурану» в серии буллитов

Тульский АКМ уступил воронежскому «Бурану» в серии буллитов

В серии буллитов «Буран» переиграл АКМ со счетом 1:2. В основное время команды показали равную борьбу с почти равным количеством бросков.

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