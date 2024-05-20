Пугачева вышла с Галкиным* в свет с «другим лицом»: чтобы со своим не узнали. Фото

Алла Борисовна на днях появилась в компании своего мужа Максима Галкина* и Юрия Шевчука. В тесном кругу звезды отлично проводили время и развлекались занятными диалогами, но все внимание общества было обращено не на состав людей на снимке, а на то, как выглядит Алла Пугачева.