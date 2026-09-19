Прогноз погоды в Крыму на 19 сентября ☀️ В Симферополе +24 и солнечно В Севастополе +24 и солнечно В Евпатории +25 и солнечно В Черноморском +24 и солнечно В Джанкое +25 и солнечно В Ялте +24 и облачно с прояснениями В Алуште +25 и облачно с прояснениями В Керчи +22 и солнечно В Армянске +25 и солнечно В Красноперекопске +25 и солнечно В Бахчисарае +25 и солнечно В Феодосии +23 и солнечно В Судаке +25 и солнечно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.