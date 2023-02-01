Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Мбаппе повредил колено в матче с «Монпелье», у Рамоса травма приводящей мышцы

Стали известны характеры повреждений Серхио Рамоса и Килиана Мбаппе. Футболисты «ПСЖ» получили травмы и не смогли доиграть матч чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх