РИА Новости: ВС РФ уничтожили женщину-оператора дрона Mavic в рядах ВСУ

Российские военные обнаружили в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщину-оператора дрона Mavic. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета БПЛА систем группировки "Центр" Антона Зайцева.
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