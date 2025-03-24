Авиакомпании решили добиться от аэропорта Хитроу компенсации за перебои в работе

Организация Heathrow Airline Operators' Committee, объединяющая более 90 авиакомпаний, может подать в суд на администрацию лондонского аэропорта Хитроу из-за перебоев в работе, сообщил Sky News ее председатель Найджел Уикинг.
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