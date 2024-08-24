В район Хабаровского края, где ухудшилась паводковая ситуация, прибыли спасатели

Две группы спасателей из поисково-спасательного отряда села Ракитное, состоящие из 11 человек и 5 единиц техники, включая два плавсредства и беспилотный расчет, были направлены в район имени Лазо Хабаровского края.
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