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В район Хабаровского края, где ухудшилась паводковая ситуация, прибыли спасатели

В район Хабаровского края, где ухудшилась паводковая ситуация, прибыли спасатели

Две группы спасателей из поисково-спасательного отряда села Ракитное, состоящие из 11 человек и 5 единиц техники, включая два плавсредства и беспилотный расчет, были направлены в район имени Лазо Хабаровского края.

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