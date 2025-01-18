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Алена Хмельницкая о новом статусе: «Быть бабушкой не Саши или Миши, а Гаспара очень прикольно»

Алена Хмельницкая о новом статусе: «Быть бабушкой не Саши или Миши, а Гаспара очень прикольно»

В конце прошлого года Алена Хмельницкая впервые стала бабушкой. Актриса прекрасно чувствует себя в новой роли.

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