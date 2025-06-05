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Жителей Новосибирска предупредили о наводнениях после аномальной жары

Жителей Новосибирска предупредили о наводнениях после аномальной жары

Такой жаркой погоды в начале июня не наблюдалось 100 лет. Последствия могут быть непредсказуемыми, предупредил климатолог Алексей Непомнящих.

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