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Память у вас совсем как у рыбки, если ошибетесь в этих 11 вопросах – ТЕСТ

Память у вас совсем как у рыбки, если ошибетесь в этих 11 вопросах – ТЕСТ

Редакция ИА UssurMedia подготовила тест на проверку памяти. Какая она у вас — феноменальная, девичья или вовсе как у рыбки, — узнаем с помощью 12 простых слов.

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